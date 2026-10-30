Canel´s-Java tuvo complicada etapa

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El equipo Canel´s-Java enfrentó una complicada jornada durante la sexta etapa de la 65.ª Vuelta Ciclista Internacional a Guatemala 2026, en la que algunos de sus principales representantes perdieron posiciones en las clasificaciones. El sub-23 Ángel Julián Camacho tuvo problemas mecánicos con su bicicleta que le hicieron ceder tiempo importante, mientras que el estadounidense Owen Wright no logró mantener el dominio en las metas volantes.

La etapa comenzó en San Cristóbal, Totonicapán, y llevó al pelotón por el Monumento al Migrante, la autopista, Salcajá y Paxtocá, donde los ciclistas completaron cinco vueltas a un circuito. Posteriormente, la caravana avanzó hacia Quetzaltenango y Palestina de los Altos, antes de dirigirse a la meta ubicada en San Pedro Sacatepéquez, San Marcos. La combinación de tramos de carretera y sectores con desnivel exigió resistencia y una adecuada administración de las fuerzas, especialmente durante el cierre del recorrido.

Durante la jornada se disputaron tres metas volantes: la primera en el segundo paso por Salcajá, en el kilómetro 24; la segunda en el cuarto paso por ese sector, en el kilómetro 58.4, y la tercera en el aeropuerto de Quetzaltenango, en el kilómetro 97.5. El trayecto también incluyó dos premios de montaña, el primero de categoría en Palestina, en el kilómetro 125, y el segundo de cuarta categoría en Santa Irene, en el kilómetro 131.7. Estos puntos representaron oportunidades para sumar unidades en las clasificaciones secundarias y aumentaron la exigencia de una etapa importante para las aspiraciones de los corredores.

En los kilómetros finales, Canel´s-Java intentó reducir la ventaja de tres ciclistas colombianos que se encontraban fugados, con Miguel Ángel Díaz nuevamente como su corredor mejor ubicado. Sin embargo, el potosino terminó en la posición 12, a un minuto y 50 segundos del ganador. José Ramón Muñiz finalizó en el lugar 26, Efrén Santos en el 39, Ángel Julián Camacho en el 48, Ignacio Prado en el 65 y Owen Wright en el 66, resultados que reflejaron las dificultades enfrentadas por el equipo durante la competencia.

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Tras seis etapas, Miguel Ángel Díaz ocupa el noveno puesto de la clasificación general individual, a 6 minutos y 11 segundos del líder; Ángel Camacho marcha en la posición 18 y Efrén Santos en la 25. En la clasificación sub-23, Julián Camacho descendió al cuarto lugar, mientras que Canel´s-Java se ubica quinto por equipos, a 39 minutos y 29 segundos de la primera posición. Por su parte, Owen Wright ocupa el segundo puesto en la clasificación general de metas volantes con 22 puntos, a tres del líder, y se encuentra en la posición 14 de montaña, con seis unidades.