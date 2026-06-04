logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CÁLIDA CONVIVENCIA DE EXASAC

Fotogalería

CÁLIDA CONVIVENCIA DE EXASAC

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Charles Leclerc sigue con Ferrari

Por AP

Junio 04, 2026 03:00 a.m.
A
Charles Leclerc sigue con Ferrari
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      MARANELLO.- Charles Leclerc firmó un nuevo contrato con Ferrari "para las próximas temporadas", anunció el equipo de Fórmula 1 el miércoles.

      Leclerc, de 28 años, ha competido para Ferrari desde 2019, tras incorporarse a su academia en 2016.

      Solo Michael Schumacher ha disputado más carreras de F1 con Ferrari que Leclerc, quien además ocupa el segundo lugar en cantidad de poles para el equipo. Sin embargo, todavía no ha ganado un título de pilotos.

      Leclerc manifestó que "no podría estar más feliz de continuar este camino" con Ferrari.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      "Juntos hemos compartido momentos increíbles y otros más difíciles", señaló en un comunicado, "pero creo en este equipo más que nunca, y estoy profundamente agradecido de que sigamos empujando codo a codo hacia nuestro objetivo común de devolver el campeonato mundial a Maranello".

      El anuncio llega antes de su gran premio de casa en Mónaco este fin de semana, cuando Leclerc buscará repetir su victoria en la edición de 2024.

      Leclerc ha estado compitiendo junto a Lewis Hamilton durante el último año y medio con Ferrari, y ha superado de manera constante al siete veces campeón.

      Leclerc terminó por delante de Hamilton en la clasificación de pilotos en la temporada 2025 y es tercero en la clasificación de 2026, un puesto y tres puntos por delante de Hamilton tras cinco rondas.

      "Durante estas temporadas, lo hemos visto crecer hasta convertirse no solo en uno de los pilotos más fuertes de la Fórmula 1, sino también en una persona que está completamente en sintonía con el equipo y con todo lo que Ferrari representa", comentó el director del equipo Ferrari, Fred Vasseur, sobre Leclerc,

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Aryna Sabalenka pierde en Roland Garros: "Solo quiero dejar el tenis"
      Aryna Sabalenka pierde en Roland Garros: "Solo quiero dejar el tenis"

      Aryna Sabalenka pierde en Roland Garros: "Solo quiero dejar el tenis"

      SLP

      AP

      Sabalenka desperdició ventaja y cayó 3-6, 7-5, 6-0 ante Shnaider en París, mostrando frustración y abatimiento.

      Congo busca alternativas tras cancelación partido amistoso en España
      Congo busca alternativas tras cancelación partido amistoso en España

      Congo busca alternativas tras cancelación partido amistoso en España

      SLP

      AP

      El brote de ébola en Congo y Uganda ha generado medidas restrictivas que afectan la preparación del equipo.

      América oficializa salida de André Jardine
      América oficializa salida de André Jardine

      América oficializa salida de André Jardine

      SLP

      El Universal

      Se despide tras lograr un tricampeonato y consolidarse como figura clave en el club

      Supercampeones une a México y Japón para la Copa del Mundo
      Supercampeones une a México y Japón para la Copa del Mundo

      "Supercampeones" une a México y Japón para la Copa del Mundo

      SLP

      El Universal

      "Supercampeones" une a México y Japón para la Copa del Mundo