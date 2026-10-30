"Checo" apunta al podio en 2028

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México.- En la mañana del pasado martes, Cadillac anunció la extensión por dos años de "Checo" Pérez y este contrato luce para ser el último en su carrera dentro de la Fórmula Uno, según el propio piloto.

Durante una mesa redonda con la prensa del país, el volante tapatío se sinceró sobre su futuro dentro de la categoría reina y dejó en claro que su decisión también se basa en el aspecto familiar, aunque le encantaría permanecer más años en la pista.

"No sabes lo que va a pasar, pero sí lo tengo claro porque me encanta y es mi pasión, y me podré quedar fácilmente 10 años más porque me gusta mucho lo que hago, pero ya llego a una edad y también mis hijos, que es lo principal, van a estar en edades importantes donde quiero pasar mucho más tiempo con ellos. Entonces sí, sí tengo claro que estos últimos 3 años es mi último contrato", puntualizó el piloto tricolor.

Eso sí, "Checo" buscará maximizar estos últimos tres años con el equipo estadounidense, al que repetidamente ha mencionado como "el reto más grande de mi carrera".

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"Me encantaría quedarme diez años, pero tampoco tengo más tiempo en mí, en mi carrera, en mi vida, en todo lo que hay que dejar para estar en la F1 y por eso he tomado la decisión de hacer ese contrato y de buscar llevar a Cadillac a lo más alto porque creo que son tres años donde en verdad se puede ver mi impulso", subrayó el ex de Red Bull.

Ante la posibilidad de mantenerse en la Fórmula Uno, Pérez asegura que no es el camino que busca tomar porque ya está en el lugar indicado para cerrar su legado.

"Puedo ir a otra escudería y quizá tener mejores resultados a corto plazo, pero qué me va a cambiar a mi carrera. No tengo la oportunidad de estar en un equipo para pelear por el campeonato, pero no hay nada más motivante que crear algo nuevo con una marca tan importante como Cadillac".

Pérez se mantendrá con la escudería americana hasta 2029.

¿COLTON HERTA COMO COMPAÑERO DE "CHECO" EN CADILLAC?

El estadounidense se coloca como posible reemplazo de Bottas para después de 2027.

El futuro de Sergio Pérez con Cadillac está garantizado hasta 2029, pero él que aún no sabe lo que le espera es Valtteri Bottas. Su vínculo con el equipo estadounidense finaliza en 2027 y, de momento, los rumores sobre su salida son fuertes.

Colton Herta, piloto estadounidense, se coloca como el gran candidato para tomar el asiento que deje vacante el europeo el próximo año. En el Gran Premio de Austin, el ex corredor de IndyCar tomó el auto de "Checo" para rodar en la práctica uno y sumar puntos para la superlicencia. Ahora en México, correrá con el Bottas para así buscar las 40 unidades restantes para poder tener cabida en la Fórmula Uno.

"Creo que está haciendo un buen trabajo, le ha dado buenos comentarios al equipo, que es todo lo que necesitamos. Él está teniendo más tiempo en el auto y en el simulador. No es mi decisión, dejaré que Marcin (Budowski) decida a quién quieren en el auto", dijo "Checo" Pérez sobre el desempeño que ha tenido el volante de 26 años.