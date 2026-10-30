China mantiene veto a La Liga por Mbappé

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México.- La radiotelevisión estatal china confirmó la suspensión de las transmisiones de LaLiga, tras las polémicas declaraciones de Kylian Mbappé, y rechazó la postura atribuida al Real Madrid, al considerar que las palabras del delantero francés van más allá de la libertad de expresión.

Kylian Mbappé ofreció disculpas a través de un comunicado en el que expresó su respeto por China, su historia y su cultura. El mensaje fue publicado en francés, chino e inglés.

Por su parte, el Real Madrid también emitió un comunicado en el que ofreció disculpas al pueblo chino por las molestias que pudieron ocasionar las palabras de su futbolista. Sin embargo, las disculpas no han sido suficientes para frenar las medidas de la radiotelevisión estatal china.

Un portavoz del Centro de Deportes y Juventud del Grupo de Medios de China (CMG) aseguró que no acepta la postura atribuida al club blanco, según la cual Mbappé nunca tuvo intención de ofender y tiene derecho a expresar sus opiniones personales. El organismo considera que el Real Madrid no puede deslindarse de su responsabilidad y exige una disculpa que considere satisfactoria.

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Como consecuencia de la polémica, China suspendió las transmisiones de LaLiga en sus plataformas, así como la difusión de partidos relacionados con Mbappé y de sus anuncios publicitarios. Además, varias empresas chinas rompieron sus acuerdos comerciales con el delantero francés.