Costa Rica y Herrera consuman su fracaso

Costa Rica y Honduras se quedaron fuera del Mundial 2026 tras empatar 0-0 en un tenso duelo disputado en el Estadio Nacional de San José. El técnico mexicano Miguel Herrera no logró el objetivo de llevar a la selección tica a la Copa del Mundo, quedando en tercer lugar del Grupo C con 7 puntos, fuera de los puestos de clasificación directa. Honduras, con 9 puntos, también se despide del Mundial por diferencia de goles. En su lugar, Surinam avanzó como uno de los dos mejores segundos lugares de la eliminatoria de la Concacaf, a pesar de caer 3-1 ante Guatemala.

A pesar de los esfuerzos, ni Costa Rica ni Honduras pudieron hacer el gol que les diera la oportunidad de mantenerse con vida en la eliminatoria. El empate era el peor resultado para ambos, aunque por algunos minutos, los catrachos tenían el boleto al repechaje, pues Surinam estaba cayendo 3-0 con Guatemala, sin embargo, el 3-1 final acabó con las aspiraciones de la H. Sí. el equipo de Herrera está fuera de la contienda, mientras que los de Reinaldo Rueda también se despidieron del sueño mundialista por la diferencia de goles. Este resultado fue un golpe muy fuerte para ambos equipos, pues al arranque de la eliminatoria eran los favoritos para llevarse el grupo y asistir a la justa del 2026.

El partido, que fue muy equilibrado en cuanto a jugadas de peligro, culminó con un ambiente caldeado en los últimos minutos. Tras un choque en el área hondureña, varios jugadores de ambos equipos se encararon y hubo empujones y palabras altisonantes. El árbitro tuvo que intervenir para calmar los ánimos y evitar que el incidente escalara en una pelea más grande. Estos conatos de bronca reflejaron la tensión que se vivía en el campo, pues el resultado se jugaba mucho más allá de los 90 minutos; Costa Rica se despedía de su sueño mundialista, mientras que Honduras veía cómo se esfumaba su esperanza de llegar al Mundial, quedando fuera por diferencia de goles. Un gol, les hubiera dado el pase directo.

La frustración fue palpable en los rostros de los jugadores ticos, quienes sabían que esta era una su última oportunidad para clasificar a un Mundial, y el empate fue un golpe duro para sus aspiraciones. Con Miguel Herrera fuera de la Copa del Mundo y Honduras también eliminado. Al final de la eliminatoria, Panamá, Curazao y Haití han confirmado su presencia en el Mundial como los primeros de grupo, mientras que Jamaica y Surinam irán al repechaje en busca de su pasaporte.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí