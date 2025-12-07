logo pulso
Cristiano y Portugal no vendrán a México

Por El Universal

Diciembre 07, 2025 03:00 a.m.
A
Cristiano y Portugal no vendrán a México

México.- Luego de llevarse a cabo el Sorteo Final de la Copa del Mundo 2026, la ilusión por tener a Cristiano Ronaldo y a la Selección de Portugal en México creció en todos los aficionados nacionales.

El programa de la FIFA indicaba que tanto España como Portugal, ubicados en los grupos H y K, respectivamente, tenían posibilidades de tener un partido en territorio nacional; sin embargo, este día se confirmó que sólo será el equipo español.

Si bien, sí habrá actividad del Grupo K en territorio azteca, este duelo será entre Uzbekistán frente a la Selección de Colombia y se llevará a cabo el miércoles 17 de junio en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

Por su parte, el choque Clase A que tendrá México será en Guadalajara, en el Estadio Akron. En el recinto tapatío las selecciones de Uruguay y España se enfrentarán el viernes 26 de junio.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Portugal enfrentará sus tres partidos de Fase de Grupos en Houston (2) frente a Uzbekistán y otro con rival por confirmar y en Miami, ante Colombia.

Además de los siete duelos confirmados para la Fase de Grupos, México albergará tres más de rondas eliminatorias. En Ciudad de México disputará un encuentro de Dieciseisavos de Final y uno más de Octavos de Final; Monterrey tendrá otro de Dieciseisavos.

