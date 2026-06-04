De La Fuente confía en recuperación de Yamal

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ROMA.- El técnico Luis de la Fuente adelantó que el juvenil delantero Lamine Yamal "estará listo" para el debut de España en el Mundial 2026 pese a que se perderá el amistoso que la Furia jugará el viernes contra Irak en La Coruña como preparación para el torneo previsto en Estados Unidos, Canadá y México.

"Voy a vivir un momento histórico. Estoy feliz, estoy eufórico. Tengo muchas ganas de competir por algo importante. Lamine Yamal no jugará mañana, pero confiamos en que estará listo para el 15 de junio. Si juega, lo evaluaremos más adelante", afirmó De La Fuente sobre el debut España en el Mundial 2026 contra Cabo Verde.

El talentoso y juvenil atacante Barcelona, de 18 años, reconoció el pasado 31 de mayo que sintió "miedo" de perderse el Mundial 2026 por una lesión en el bíceps femoral del muslo izquierdo que sufrió el pasado 22 de abril durante un triunfo del Barcelona contra Celta de Vigo por la Liga.

"Estamos muy satisfechos con la actitud y el comportamiento de todos los jugadores. Los lesionados se están recuperando según lo previsto. Todos llegaron en buen estado", celebró De La Fuente, quien ya guió a España a ganar la tercera edición de la Nations League y la Eurocopa 2024.

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El DT de España, que compartirá el Grupo H con Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay, incluyó a la Furia entre los candidatos a ganar el torneo previsto del jueves 11 de este mes al domingo 19 de julio próximo.

"La inteligencia artificial es el futuro y me parece fantástica, pero confío más en la gente. Valoro más lo que dicen los profesionales o los medios de comunicación. En mi opinión, éste es un Mundial histórico porque hay muchos equipos con posibilidades: Francia, Inglaterra, Argentina, Brasil, Marruecos, España, Portugal, Senegal. Será un Mundial muy duro y nos sentimos capaces de luchar por la victoria", confió De La Fuente.