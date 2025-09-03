Dodgers caen ante los Piratas

PITTSBURGH.- Tommy Pham y Jared Triolo impulsaron dos carreras cada uno, y los Piratas de Pittsburgh arruinaron una gran noche de Shohei Ohtani al imponerese el martes 9-7 sobre los Dodgers de Los Ángeles.

Ohtani llegó a 100 jonrones con los Dodgers y logró un par de dobles.

El astro japonés conectó un cuadrangular en solitario contra el principal prospecto Bubba Chandler (2-0) para su 46º jonrón de esta temporada. En su duelo número 294 con los Dodgers, se convirtió en el más rápido en alcanzar 100 jonrones en la historia del equipo, superando a Gary Sheffield (399).

El dominicano Teoscar Hernández conectó luego un sencillo impulsor con dos outs y el cubano Andy Pages abrió la siguiente entrada con su 24º jonrón, empatando el duelo a 4.

Henry Davis puso a los Piratas nuevamente al frente con un sencillo impulsor contra el venezolano Edgardo Henríquez (0-1) en la sexta entrada. Triolo añadió un doble de dos carreras con dos outs.

Chandler permitió tres carreras y seis hits en cuatro entradas de relevo. El joven de 22 años tiene dos victorias y un salvamento en sus primeras tres apariciones en las Grandes Ligas.

El dominicano Dennis Santana dio un boleto al venezolano Miguel Rojas y permitió el segundo doble de Ohtani para comenzar la novena antes de retirar a los siguientes tres bateadores para su 12º salvamento.

Por los Dodgers, el dominicano Hernández de 4-2 con una remoldada. El cubano Pagés de 4-1 con una anotada y una producida. El venezolano Rojas de 3-1 con una anotada.

Por los Piratas, los dominicanos Alexander Canario de 1-0 con una remolcada, Oneil Cruz de 1-0 con una producida.