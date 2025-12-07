El Cefor Promotora recibe a Santa Ana del Conde

Cefor Promotora San Luis buscará reencontrarse con la victoria este domingo cuando enfrente a Santa Ana del Conde FC a las 14:00 horas, en la cancha uno de la Unidad Deportiva 21 de Marzo, en el cierre de la primera vuelta de la temporada 2025-2026 del Grupo XII de la Tercera División Profesional.

El conjunto potosino trabajó intensamente a lo largo de la semana con el objetivo de llegar a este compromiso con la mentalidad enfocada en sumar tres puntos que le permitan escalar posiciones dentro de la clasificación general y cerrar con buen ánimo este primer tramo del torneo.

Al término del último entrenamiento, el director técnico de Cefor Promotora San Luis resaltó que el equipo se encuentra “más que listo” para afrontar el duelo, destacando la mejoría mostrada por sus jugadores en los recientes entrenamientos. Señaló además que esto le brinda la confianza suficiente para pensar en un resultado favorable.

El estratega detalló que se hizo especial énfasis en el trabajo de jugadas a balón parado y en la zaga defensiva, donde en jornadas pasadas se presentaron algunos desaciertos. “No tengo duda de que lograremos salir bien librados”, comentó el timonel potosino.

Por su parte, Santa Ana del Conde FC llegará a territorio potosino con la intención de llevarse los tres puntos, por lo que el cuadro local deberá evitar cualquier exceso de confianza y saltar al campo con su mejor versión futbolística para volver a la senda del triunfo.