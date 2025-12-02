logo pulso
Empata el Heat récord de 24 triples

Miami iguala marca de franquicia tras imponerse a Clippers de Los Ángeles

Por AP

Diciembre 02, 2025 03:00 a.m.
MIAMI.- Norman Powell anotó 30 puntos contra su antiguo equipo, Bam Adebayo logró 27 unidades y 14 rebotes en 32 minutos y el Heat de Miami venció 140-123 a los tambaleantes Clippers de Los Ángeles 140-123 el lunes por la noche.

Tyler Herro y Andrew Wiggins anotaron cada uno 22 tantos para el Heat, que iba perdiendo por dos al inicio del segundo cuarto antes de conseguir una racha de 30-2. Miami también encestó 24 triples, igualando un récord de la franquicia logrado en dos ocasiones anteriores.

Miami tuvo una racha de 12-0 en los primeros 2:02 del tercer cuarto, todos con triples, dos de ellos por conducto de Adebayo. Eso convirtió una ventaja de 20 puntos al medio tiempo en una diferencia de 32 y el resultado no volvió a estar en duda.

Kawhi Leonard anotó 36 e Ivica Zubac terminó con 16 unidades y 13 rebotes para los Clippers. Comenzaron la temporada 3-2 y han tenido un récord de 2-14 desde entonces, cayendo a 5-16 — el peor inicio de 21 juegos para la franquicia desde un comienzo de 4-17 en la temporada 2010-11.

James Harden anotó 11 puntos para los Clippers en 20 minutos, y no jugó en los últimos 22:34. Los Clippers fueron superados por 39 puntos cuando él estaba en la cancha.

Powell tuvo 11 unidades en la racha de 30-2, en la que Miami lanzó nueve de 12 mientras que los Clippers fallaron todos sus 11 tiros. Dos triples consecutivos de Powell finalizaron la seguidilla.

Los Clippers hicieron las cosas un poco interesantes en el cuarto período, con Leonard anotando 19 puntos y acercando a su equipo a 12 con dos minutos restantes. Pero Miami anotó los siguientes nueve — una jugada de tres puntos de Herro, luego triples de Powell y Wiggins para asegurar el juego.

Fue la quinta vez que Miami alcanzó la marca de 140 puntos esta temporada, después de lograrlo un total de ocho veces en las primeras 37 temporadas de la franquicia.

