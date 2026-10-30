Everton echa al Newcastle

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LIVERPOOL.- La recompensa de Fleetwood Town por su sorprendente victoria sobre el Arsenal en la Copa de la Liga inglesa será un duelo en casa contra el Everton en los cuartos de final.

Everton se convirtió en el último equipo en avanzar desde la ronda de los octavos de final al imponerse sobre el Newcastle por 3-1 el jueves, con la presencia de su aficionado más famoso, el primer ministro británico Andy Burnham.

El rival que espera al Everton en los cuartos es Fleetwood, un modesto equipo de cuarta división y actualmente el tema de conversación del fútbol inglés tras eliminar al Arsenal —el vigente campeón de la Liga Premier — en una tanda de penales.

Fue uno de los resultados más impactantes en los 66 años de historia de la competición. Los goles de los mediocampistas James Garner y Hayden Hackney en la primera mitad dieron al Everton el control del cotejo. El delantero Thierno Barry añadió el tercero a mitad del segundo tiempo.

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Newcastle recortó distancias a los 88, con un cabezazo del defensor Dan Burn.

Everton apenas echó de menos a su extremo estrella Jack Grealish, a quien el entrenador David Moyes dejó fuera de la convocatoria como castigo por haberse saltado un entrenamiento esta semana.