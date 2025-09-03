Exitoso el Grand Prix Potosí 2025

Este fin de semana, San Luis Potosí reafirmó su lugar como un referente nacional del atletismo con la realización del Gran Prix Potosí 2025, evento que durante tres días reunió a atletas de distintos estados del país en la pista del Centro de Talentos y Alto Rendimiento (CEDETAR).

La justa deportiva se desarrolló en un ambiente de competitividad, convivencia y pasión, ofreciendo pruebas de pista y campo en diversas categorías, con resultados de gran nivel.

En la prueba reina de los 100 metros planos libre varonil, Patricio Joshua González Guerrero, del equipo Sac Mining, se adjudicó el primer lugar con un tiempo de 11.01 segundos, seguido por Nicolás Vázquez Castillo, de Despecha2 Team, con 11.62, y Ariel Fuentes García, que completó el podio con 13.91 .

Otras competencias también destacaron por su nivel. En los 200 metros planos libre varonil, nuevamente González Guerrero se llevó el oro con 22.40 segundos, escoltado por Vázquez Castillo con 23.46.

En las pruebas de campo, sobresalió el impulso de bala libre femenil, donde Cristel Marvel Guadalupe se coronó con un registro de 7.06 metros, mientras que en la jabalina libre femenil la campeona fue Alejandra Damiana Ramírez Gutiérrez, de Mayitos, con un lanzamiento de 17.64 metros.

El evento concluyó con éxito, dejando claro el compromiso de San Luis Potosí con el desarrollo del atletismo y ofreciendo a jóvenes y experimentados atletas la oportunidad de medir su talento en un escenario de primer nivel.