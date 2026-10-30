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Harrison Butker sigue siendo el pateador predilecto de Chiefs

Por AP

Octubre 30, 2026 03:00 a.m.
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Harrison Butker sigue siendo el pateador predilecto de Chiefs
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      KANSAS CITY.- Para el entrenador de equipos especiales de los Kansas City Chiefs Harrison Butker sigue siendo su pateador preferido. Dave Toub hizo los comentarios el jueves, un día después de que el equipo firmara al cinco veces All-Pro Justin Tucker para su equipo de prácticas tras una temporada fuera de la NFL.

      Tucker pasó la mayor parte del año pasado cumpliendo una suspensión de 10 partidos por violar la política de conducta personal de la liga. Los Ravens lo dejaron en libertad tras 13 temporadas, después de que The Baltimore Banner informó en 2025 que fue acusado de conducta sexual inapropiada por 16 masajistas en spas de alta gama; el pateador calificó esas acusaciones de "inequívocamente falsas" y de "material de tabloide".

      Los Chiefs también probaron a Ben Sauls y Harrison Mevis antes de firmar a Tucker para que sirva tanto como competencia como caja de resonancia para Butker, cuyos 15 pateos fallados desde el inicio de la temporada pasada son la mayor cantidad en la NFL en ese lapso.

      Butker ha fallado cinco intentos de gol de campo esta temporada, empatado con Trey Smack, de los Packers, con la mayor cantidad en la NFL, además de un punto extra.

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      En la derrota del domingo por la noche 20-3 en Seattle, Butker, de 31 años, se quedó corto en un intento de 58 yardas cuando expiraba el tiempo en la primera mitad que habría acercado a Kansas City a 10-3, y luego falló un intento de 45 yardas desviado a la derecha que habría puesto el marcador 13-6 con 8 minutos y medio por jugar.

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