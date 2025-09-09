logo pulso
Impulsan Albies y Olson victoria de Bravos

Por AP

Septiembre 09, 2025 03:00 a.m.
ATLANTA.- Ozzie Albies y Matt Olson bataron jonrones y Bryce Elder tuvo su cuarta salida consecutiva sólida mientras los Bravos de Atlanta vencieron 4-1 a los Cachorros de Chicago el lunes por la noche.

Los Cachorros, que lideran la carrera por el comodín de la Liga Nacional, perdieron por cuarta vez en cinco juegos.

Olson se fue de 4-2 y conectó su cuadrangular número 23 de la temporada en la octava entrada.

Elder (7-9) lanzó pelota de una carrera durante seis entradas y un tercio. El derecho de 26 años ponchó a seis, dio una base por bolas y permitió cinco hits. Ha permitido cuatro carreras limpias en sus últimas cuatro aperturas en 26 entradas y un tercio.

Tyler Kinley trabajó una octava entrada perfecta para su 13ra aparición consecutiva sin permitir carreras para los Bravos. El cubano Rasiel Iglesias lanzó la novena entrada y consiguió su salvamento número 25.

