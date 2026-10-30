Jeffery Simmons llega a los Bears

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CHICAGO.- Los Bears de Chicago adquirieron el jueves al tackle defensivo All-Pro Jeffery Simmons en un traspaso de gran impacto con los Titans de Tennessee.

Los Bears enviaron a los Titans sus selecciones de primera ronda de 2027 y 2028, junto con una selección de cuarta ronda en el draft del próximo año, a cambio de Simmons y una selección de quinta ronda en 2028.

Liderado por Caleb Williams, Chicago ha ganado dos encuentros seguidos para mejorar a 5-2 de cara al partido del lunes por la noche en Seattle. Persigue a los invictos Vikings de Minnesota en la NFC Norte, y la incorporación de Simmons refuerza una línea defensiva que había sido cuestionable.

Simmons, de 29 años, suma cuatro capturas en siete partidos esta temporada. Lidera a todos los tackles defensivos con 28 presiones, según Next Gen Stats, y es el único jugador en la liga que ha conseguido tres capturas contra dobles bloqueos.

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Los Bears ganaron la división el año pasado por primera vez desde 2018, al terminar con marca de 11-6 en la primera temporada del entrenador Ben Johnson al mando. Avanzaron en los playoffs al imponerse por estrecho margen a los Packers de Green Bay en el partido de comodín, antes de perder ante los Rams de Los Ángeles en tiempo extra en la ronda divisional.

El costoso canje por Simmons es otra señal de que Johnson y el gerente general Ryan Poles creen que el equipo tiene lo necesario para ganar el primer título de Super Bowl de la franquicia desde 1985.

Consultado el miércoles sobre su papel en la fecha límite de traspasos de la NFL acercándose el 10 de noviembre, Johnson comentó que había "muchas cosas pasando".

Tennessee tiene marca de 1-6 de cara al partido del domingo en Cincinnati. Terminó 3-14 en cada una de las dos temporadas anteriores, y no registra una campaña ganadora desde que quedó 12-5 en 2021.

Simmons fue seleccionado por los Titans en la primera ronda del draft de 2019 procedente de Mississippi State, donde fue compañero del ala defensiva de los Bears Montez Sweat. Disputó nueve partidos como novato, fue titular en siete y terminó con dos capturas.

Con 1,93 metros (6 pies 4 pulgadas) y 138 kilos (305 libras), Simmons se ha convertido en uno de los mejores linieros defensivos interiores de la NFL. Fue elegido All-Pro del primer equipo el año pasado, cuando logró un récord personal de 11 capturas en 15 encuentros.