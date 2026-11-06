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Video | "La Pumita", una potosina que busca el oro

María del Socorro se alista para los Nacionales Populares de Conade

Por Romario Ventura

Noviembre 06, 2026 03:00 a.m.
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Video | La Pumita, una potosina que busca el oro
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      Con apenas 15 años y nueve de trayectoria en el boxeo, la pugilista potosina María del Socorro Terrones, conocida como "La Pumita" del gimnasio Warriors boxing, se prepara para representar a San Luis Potosí en los Juegos Nacionales Populares CONADE, que se celebrarán en Boca del Río, Veracruz, donde buscará conquistar la medalla de oro en la división de 48 a 51 kilogramos.

      En entrevista, la joven boxeadora compartió que su pasión por este deporte nació gracias a su familia, particularmente cuando su hermano comenzó a entrenar. Desde entonces encontró en el boxeo una disciplina que le permite desarrollar fuerza, resistencia y fortaleza mental.

      Su apodo surgió por iniciativa de su madre, quien la comparó con la rapidez y agilidad de estos felinos. "La sensación de subir al ring, pelear y que te levanten la mano se siente muy padre, porque sabes que todo el sacrificio que haces en el gimnasio vale la pena", expresó.

      Bajo la dirección del entrenador Martín Martínez, quien le enseñó sus primeros golpes, María comenzó a competir desde los 10 años. Su primera pelea fue en Mezquitic y posteriormente participó en torneos en Zacatecas, Aguascalientes y Querétaro, donde consiguió sus primeros reconocimientos y cinturones.

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      Entre sus experiencias más importantes también destacó el sparring que realizó con la campeona mundial Camila Zamorano, una oportunidad que representó una motivación especial para continuar creciendo dentro del pugilismo.

      De cara a su compromiso nacional, "La Pumita" aseguró sentirse preparada gracias a la constancia de sus entrenamientos. En su categoría se contempla la participación de representantes de 22 estados, por lo que deberá adaptarse a diferentes estilos de combate y características de sus posibles rivales. Asimismo, reconoció que el apoyo de sus padres, su entrenador y el público potosino ha sido fundamental para mantener la motivación y continuar desarrollándose como deportista.

      Finalmente, María del Socorro Terrones señaló que sus logros están dedicados a sus padres, a su entrenador Martín Martínez, a Jorge Ortiz y a todas las personas que han contribuido a su preparación.

      Su principal objetivo es regresar de Veracruz con la medalla de oro y, posteriormente, continuar participando en competencias nacionales, con la mira puesta en dar el salto al profesionalismo.

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