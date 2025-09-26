logo pulso
Lista 3ra. fecha del playoff de NASCAR

Se llevará a cabo el domingo 5 de octubre en el Súper Ovalo potosino

Por Romario Ventura

Septiembre 26, 2025 03:00 a.m.
A
Lista 3ra. fecha del playoff de NASCAR

En las instalaciones de GoKart Manía San Luis Potosí se llevó a cabo la presentación oficial de la fecha 12 del campeonato NASCAR México Series 2025, que se disputará el próximo domingo 5 de octubre en el Súper Óvalo Potosino, siendo además la tercera competencia de los playoffs de esta temporada.

Por su parte, Humberto García, Director Operativo de NASCAR México, adelantó que será una competencia cargada de emoción, con boletos accesibles al público. “Estoy seguro que los aficionados disfrutarán de un gran espectáculo. Además, el precio de los boletos es muy accesible, ya que tienen un costo de 180 pesos y pueden adquirirse en thtickets.com”, indicó.

En el aspecto deportivo, varios pilotos potosinos expresaron sus expectativas: Alex de Alba (Aga Racing Team) señaló que buscará la victoria ante su gente, aunque reconoció que deberá mantener la calma, ya que en el Súper Óvalo Potosino las carreras pueden definirse tanto en la primera curva como en la última vuelta.

Víctor Barrales (ANVI Motorsports) aseguró que la clave será correr con serenidad: “Una distracción o arriesgar más de lo necesario puede significar quedar fuera de los playoffs, aunque claro que me gustaría volver a ganar en mi tierra”. Gustavo Barrales (Peak) comentó que, aunque no está en playoffs por no haber corrido toda la temporada, su objetivo será subir al podio.

Bob Espinosa (Mobil) afirmó que en Trucks México ha estado muy cerca de conseguir un triunfo y que esta fecha representa una oportunidad para lograrlo.

Finalmente, Gerardo Hernández, gerente de GoKart Manía, destacó la importancia del evento para el automovilismo potosino. “NASCAR es algo especial y los recibimos con mucho gusto en nuestra casa. Haremos algunas promociones en torno a la carrera del 5 de octubre y los esperamos el viernes 3 a la firma de autógrafos”, anunció.

Con la expectativa de una gran entrada y un ambiente familiar, el Súper Óvalo Potosino volverá a vibrar con la adrenalina de NASCAR México, donde los pilotos locales buscarán brillar ante su afición.

