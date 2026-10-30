Max Gutiérrez va por todo al Hermanos Rodríguez

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El piloto Max Gutiérrez, del automóvil número 23 de Canel´s/Logitech G/Laboratorio Tequis, se prepara para disputar la Gran Final de NASCAR México Series, programada para el 7 y 8 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la Ciudad de México. Después de una complicada doble fecha en Yucatán, el representante potosino llegará en la cuarta posición de The Chase, con el desafío de recuperar terreno en la última competencia y mantener sus posibilidades de pelear por el campeonato de la temporada 2026.

La primera carrera en la capital yucateca representó un reto para Gutiérrez, quien tuvo dificultades para adaptarse al circuito y encontrar el balance adecuado de su automóvil. La incertidumbre sobre las condiciones climáticas complicó la puesta a punto, pues el piloto tuvo que afrontar una pista con condiciones variables que requirieron utilizar neumáticos para lluvia y seco. Pese al esfuerzo realizado, concluyó la competencia en la novena posición, resultado que limitó sus aspiraciones de sumar más puntos en la clasificación.

Para la segunda carrera, el desempeño del auto número 23 mostró una ligera mejoría y permitió al piloto mantenerse en la disputa por los primeros lugares durante algunos momentos. Sin embargo, el resultado final volvió a quedar por debajo de sus expectativas, al cruzar la meta en el décimo puesto. La combinación de resultados en Yucatán le otorgó 69 unidades dentro de The Chase, suficientes para mantenerse en el cuarto lugar de cara a la definición del campeonato.

"Sabíamos que la carrera en Yucatán iba a ser compleja para nosotros, primero porque no conocíamos la pista. Tuvimos momentos buenos, pero no lo suficiente para conseguir el resultado por el que llegamos. Además, en la primera carrera la lluvia no nos permitió tener un buen balance del auto; para la segunda, ya con mejor rendimiento, estuvimos en la pelea por un buen momento. Al final, los puntos rescatados y la combinación de resultados colocan al auto número 23 en el cuarto lugar de Chase", explicó Max Gutiérrez sobre su actuación en territorio yucateco.

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La clasificación rumbo al título tiene a Xavi Razo en la primera posición con 2 mil 139 puntos, seguido por Rubén García Jr., con 2 mil 135, y Rubén Rovelo, con 2 mil 127. Max Gutiérrez ocupa el cuarto puesto con 2 mil 111 unidades, por delante de Alex de Alba, quien suma 2 mil 106. Con este panorama, el piloto de Canel´s/Logitech G/Laboratorio Tequis afrontará la Gran Final de NASCAR México Series, que tendrá su actividad principal el 8 de noviembre como parte del SpeedFest, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde buscará cerrar la temporada con una actuación que le permita escalar posiciones.