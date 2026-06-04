NASCAR México Series regresa a Aguascalientes
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Terminó la primera mitad de la temporada regular 2026 del serial de autos stock más importante de Latinoamérica, NASCAR México Series, ahora listo para presentarse por primera vez en el año en territorio hidrocálido, teniendo como sede una de las pistas más desafiantes, el Óvalo Aguascalientes México.
Bajo el nombre de "Aguascalientes El Gigante De México 250", esta será la 5ª fecha del calendario, recordando que son un total de 8 las que marcan la etapa clasificatoria, calificando los 10 mejores de la tabla general al "chase" de cada categoría.
Actualmente, Rubén García Jr. sigue dominando con el auto #88 del Team GP Racing al acumular 173 unidades a su favor, seguido por el de Alpha Racing, Eloy Falcón con 164 pts. en el stock #9; esto en NASCAR México, mientras Emiliano Richards hace lo propio en Challenge Series al tener una cosecha de 147 pts. en el #20 de la Escudería GT.
Esperando temperaturas cercanas a los 30°C, el reto se dará en un óvalo desafiante por sus características: 1.4 kilómetros con 16° de peralte entre la curva 1, 2, 3 y 4; 4° en la recta posterior y 8° en la zona de meta.
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La competencia tendrá una duración de 170 vueltas o 100 minutos, este domingo 7 de junio en punto de las 13:40 horas, buscando a un nuevo vencedor.
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