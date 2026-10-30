logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Pueblo natal del creador de La familia Addams se vuelve destino de Halloween

Fotogalería

Pueblo natal del creador de "La familia Addams" se vuelve destino de Halloween

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Packers triunfan ante Panthers

Jordan Love lanza 3 pases de touchdown, Josh Jacobs anotó dos veces

Por AP

Octubre 30, 2026 03:00 a.m.
A
Packers triunfan ante Panthers
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      GREEN BAY.- Jordan Love lanzó tres pases de touchdown, Josh Jacobs anotó dos veces y los Packers de Green Bay resistieron tres pérdidas de balón para vencer la noche del jueves por 27-19 a los Panthers de Carolina.

      Love completó 30 de 41 pases para 288 yardas, con envíos de anotación a Tucker Kraft, Matthew Golden y Jacobs, además de una intercepción. Aunque corrió para apenas 39 yardas en 21 acarreos contra la defensa terrestre peor clasificada de la NFL, Jacobs anotó con una recepción de 4 yardas y una carrera de 1 yarda.

      Tras ir perdiendo 27-10 en el tercer cuarto, Carolina recortó la ventaja de Green Bay a 27-19 con un pase de touchdown de 26 yardas de Bryce Young a Jalen Coker en una jugada de cuarta y 3 con 5:37 por jugar. El posterior pase de conversión de 2 puntos de Young fue incompleto.

      Los Panthers (3-4) recuperaron el balón en su propia yarda 45 antes de perderlo por downs en la yarda 50 con 2:41 restantes. Carolina tuvo una última oportunidad desde su propia yarda 20 con 22 segundos y sin tiempos fuera, pero la captura de Dani Dennis-Sutton prácticamente acabó con cualquier esperanza de remontada.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Young completó 23 de 31 pases para 209 yardas, con un touchdown y una intercepción. Chuba Hubbard, de Carolina, tuvo 22 acarreos para 81 yardas y un touchdown, además de siete recepciones para 38 yardas.

      LOS CERVECEROS RECIBEN GRAN BIENVENIDA

      Varios integrantes de los Cerveceros de Milwaukee, incluido el capitán del equipo Christian Yelich y el favorito al Premio Cy Young Jacob Misiorowski, recibieron una enorme ovación al llegar a Lambeau Field una noche después de ganar el primer título de la Serie Mundial en la historia de la franquicia.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      China mantiene el veto a LaLiga por Mbappé
      China mantiene el veto a LaLiga por Mbappé

      China mantiene el veto a LaLiga por Mbappé

      SLP

      El Universal

      El Grupo de Medios de China exige una disculpa satisfactoria al Real Madrid por las palabras de Mbappé que consideran ofensivas.

      Ancelotti acelera el recambio en Brasil con una convocatoria joven para Japón y Singapur
      Ancelotti acelera el recambio en Brasil con una convocatoria joven para Japón y Singapur

      Ancelotti acelera el recambio en Brasil con una convocatoria joven para Japón y Singapur

      SLP

      AP

      Ancelotti apuesta por la renovación generacional tras el Mundial decepcionante.

      Kimi Antonelli ausente en GP México tras enfermedad viral
      Kimi Antonelli ausente en GP México tras enfermedad viral

      Kimi Antonelli ausente en GP México tras enfermedad viral

      SLP

      AP

      Mercedes y la FIA toman medidas para que Antonelli descanse y pueda competir el fin de semana.

      La lucha por el título se aprieta en Suecia tras caer Sirius
      La lucha por el título se aprieta en Suecia tras caer Sirius

      La lucha por el título se aprieta en Suecia tras caer Sirius

      SLP

      AP

      La derrota de Sirius complica la pelea por el título en la liga sueca de fútbol.