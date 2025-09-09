Piden excluir a equipo de ciclismo israelí

MONTREAL.- Un grupo de derechos humanos con sede en Montreal solicitó a la alcaldesa Valérie Plante que prohíba al equipo de ciclismo Israel-Premier Tech competir en el Grand Prix Cycliste de Montreal el domingo, en medio de la guerra en Gaza, donde los trabajadores humanitarios dicen que se está desarrollando una hambruna.

La Unidad Palestina y Judía (PAJU) instó a la ciudad el lunes a excluir al equipo, cuyo copropietario canadiense-israelí, Sylvan Adams, ha descrito a los ciclistas como embajadores de Israel. El equipo se ha referido a sí mismo desde entonces simplemente como un “equipo de ciclismo profesional” en respuesta a las protestas.

En su carta a la ciudad, los abogados de PAJU dijeron que sería “altamente perjudicial e inexplicable” que Israel-Premier Tech compitiera en el evento financiado con fondos públicos. La carta cita a grupos de derechos humanos israelíes que han descrito las acciones de Israel en Gaza como genocidio.

El grupo, compuesto por judíos, palestinos y otros canadienses, dijo que la Ciudad de Montreal —un socio público de la carrera— “se expone a un riesgo real de complicidad y blanqueo de estos crímenes a través del deporte, comúnmente conocido como ‘sportswashing’”.

Los abogados de PAJU dieron a la ciudad hasta el martes a las cuatro de la tarde para eliminar a Israel-Premier Tech de la lista de participantes.

“Si no recibimos confirmación por escrito de la exclusión del equipo... estamos mandatados para iniciar, en nombre de nuestro cliente, cualquier recurso legal que se considere apropiado, sin más aviso o demora”, decía la carta.