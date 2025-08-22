Piovi se queda en Cruz Azul

Gonzalo Piovi se quedará en Cruz Azul, todo después de que se cayera la negociación con el Inter Miami, club que pretendía al defensor argentino e, incluso, Lionel Messi intervino para tratar de que Piovi fuera fichado por el conjunto de la Florida.

Acorde con Adrián Esparza Oteo, reportero de TUDN, La Máquina rechazó la que fue la última oferta lanzada por la escuadra de la MLS, por lo que es ya un hecho que el zaguero se quedará en La Noria.

Cruz Azul no rechazó el monto ofrecido por Gonzalo Piovi, sino que no le gustó que la cantidad a pagar por el argentino fuera a plazos. La carta de Gonzalo Piovi pretendía ser finiquitada hasta el verano de 2030.

Todavía este jueves, Inter Miami lanzó una última propuesta para la escuadra cementera, no obstante, esta no acabó por convencer a la directiva de Cruz Azul, que buscaba que el plazo ofrecido por las ‘Garzas’ abarcara unos dos o tres años máximo.

La idea de Gonzalo Piovi era emigrar al Inter Miami, sobre todo debido a la posibilidad de jugar con compatriotas del nivel de Rodrigo De Paul o incluso, Lionel Messi, quien tuvo contacto con el propio Piovi para tratar de convencerlo para fichar en el equipo de la MLS.

Acorde con Adrián Esparza, el técnico Nicolás Larcamón tiene considerado a Gonzalo Piovi para alinearlo desde un inicio en el partido ante Toluca de la Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga MX.

LARCAMÓN CONFÍO EN LA PERMANENCIA DE PIOVI

Más temprano, en conferencia de prensa desde La Noria, el técnico Nicolás Larcamón había abierto la puerta a cualquier desenlace con la confianza de que el argentino se quedara en su club.

“Todavía está el mercado abierto y sabemos lo que son los mercados en el futbol, pero estoy seguro de que, si Gonza termina quedándose con nosotros, sería una gran noticia. En caso de que siga en la institución, sé que es un jugador que siente los colores de Cruz Azul como pocos”, declaró con sinceridad.

Con la novela cerrada, Piovi seguirá bajo las órdenes de Larcamón y ya está contemplado para el partido del sábado ante el campeón Toluca en el Estadio Olímpico Universitario, correspondiente a la jornada 6 del Apertura 2025. Su permanencia fortalecerá la zaga cementera, que había quedado en suspenso por la posible partida del argentino, hoy confirmada como una pieza importante que continuará defendiendo la camiseta celeste.