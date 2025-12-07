Potosino consigue su pase al Mundial de Campo Traviesa

La delegación potosina tuvo una sobresaliente participación este sábado en el Campeonato Nacional de Campo Traviesa, realizado en la ciudad de León, Guanajuato, evento que reunió a los mejores exponentes del país en esta exigente disciplina atlética.

En la categoría Élite varonil, Arturo Israel Reyna Tristán fue uno de los protagonistas del certamen al finalizar en la cuarta posición general, resultado que además le otorgó su clasificación al Campeonato Mundial de Campo Traviesa 2026, que se celebrará en Florida, Estados Unidos. Con este logro, Reyna se consolidó como uno de los atletas potosinos más destacados del torneo.

La participación potosina en la élite varonil se complementó con el séptimo lugar de Justino Coronado, el puesto 13 alcanzado por Jorge Iván Ramos Torres y la posición 15 obtenida por Kalid Galván, todos con actuaciones competitivas frente a los mejores corredores del país.

En la categoría Élite femenil, Andrea Regina Ávalos Rivera firmó una destacada actuación al ubicarse en el quinto lugar nacional, reafirmando su calidad en el trazado leonés. Su compañera, Andrea Fernanda Ávalos Rivera, concluyó en la posición 41.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La representación potosina también estuvo presente en la categoría Juvenil varonil. César Israel Rodríguez García finalizó en el lugar 38, Erick Guajardo Torres en la posición 41 y José Leonardo López Pérez en el sitio 43, completando un esfuerzo sobresaliente entre los jóvenes fondistas del país.

Con estos resultados, la delegación potosina cerró de forma positiva su participación en el nacional, destacando por su constancia, competitividad y, especialmente, por la clasificación mundialista obtenida por Arturo Israel Reyna rumbo al 2026.