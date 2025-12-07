logo pulso
Precios de locura para la inauguración

Por El Universal

Diciembre 07, 2025 03:00 a.m.
A
Precios de locura para la inauguración

México.- Comenzó la cuenta regresiva para disfrutar de la Copa del Mundo 2026 en México y el “Tricolor” ya conoce a su rival para la inauguración el próximo 11 de junio en el renovado Estadio Azteca.

Tal como pasó en 2010, Sudáfrica será el rival del Tri en el partido inaugural de la Copa del Mundo y desde este momento, millones de aficionados comenzaron su búsqueda por boletos para no perderse la jornada histórica. Sin embargo, la gran mayoría se indignó al ver los precios en reventa.

Cabe recordar, que la FIFA tiene su propio sistema de venta de boletos y de reventa, a través de ellos es la única forma oficial de comprar boletos para el Mundial, pero el famoso sitio de reventa de boletos Stub Hub publicó los precios de las distintas zonas y boletos en el Coloso de Santa Úrsula, para el partido contra los “Bafana Bafana”.

El medio “Sopitas” compartió una imagen del estadio y los distintos precios de acuerdo a la zona que elijas. Prácticamente a nivel de cancha, los boletos costarían 927 mil 429 pesos mexicanos, casi un millón de pesos. El más barato cuesta 63 mil 938 pesos.

