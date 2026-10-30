Pumas visita al Puebla
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México.- Aún hay oportunidad de que Pumas y Puebla consigan un lugar en la liguilla, pero deberán apretar el paso y, a tres jornadas de que concluya el Apertura 2026, ya no hay opción para perder.
Los Felinos visitarán a la Franja en el estadio Cuauhtémoc este viernes 30 de octubre, como parte de la jornada 15. Ya no hay espacio para empates ni derrotas y de eso está consiente Esteban Solari, quien ha sido muy criticado por los malos resultados obtenidos en el equipo del Pedregal.
Pumas dejó escapar los tres puntos luego de empatar a un tanto frente a Tigres en el estadio de Ciudad Universitaria en una noche que se antojaba a favor de los citadinos; sin embargo, Juan Brunetta arruinó los festejos al minuto 76.
Con ese resultado, los Universitarios llegaron a 17 unidades, resultado de cuatro victorias, cinco empates y cinco derrotas, colocándose de momento en la posición 12 de la tabla general, por debajo del Atlético de San Luis, Santos, Gallos, Tijuana y Monterrey, estos últimos con 20 unidades.
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Por su parte, Puebla sufrió su segundo descalabro consecutivo, luego de caer 4-3 frente a Atlas en uno de los encuentros más reñidos de la jornada.
Los Camoteros suman 16 puntos tras cuatro victorias, cuatro empates y seis derrotas y se ubican en el sitio 14 del torneo.
Los números no están a favor del equipo de Gerardo Espinoza, quienes no ganan desde la fecha 8 y, en los últimos dos encuentros, han recibido ocho goles, convirtiéndose en una de las peores defensas del Apertura.
Pumas y Puebla están llamados a sacar los tres puntos a como dé lugar ya que un empate poco les sirve si quieren aspirar a colarse en la liguilla.
La última ocasión en que ambos equipos se vieron las caras fue en la jornada 6 del Clausura 2026 cuando los Pumas se impusieron de visitante 2-3.
El partido de la fecha 15 se realizará este viernes 30 de octubre en el estadio Cuauhtémoc en punto de las 21:00 hora centro.
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