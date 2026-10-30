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Querétaro quiere una victoria ante Juárez

Por El Universal

Octubre 30, 2026 03:00 a.m.
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Querétaro quiere una victoria ante Juárez
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      México.-La noche de este viernes los Bravos reciben a los Gallos de Querétaro en el arranque de la Jornada 15.

      Sin nada que pelear el cuadro fronterizo llega con solo cinco unidades producto de un desastroso torneo donde solo acumula una victoria, dos empates y once derrotas.

      Por su parte, los Gallos van por los tres puntos para meterse de lleno en la pelea por un lugar en la liguilla, se ubica en la novena posición con 20 unidades.

      Los visitantes buscarán sacudirse la mala racha que arrastran luego de tres derrotas consecutivas en el Estadio Olímpico Benito Juárez buscarán volver a sacar resultados positivos.

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      En un torneo competitivo donde siete equipos pelean tres lugares una derrota seria fatal y los alejaría de la zona de liguilla.

      Toluca (23), León (22), Xolos (21), Monterrey (20) son los que tienen el quinto al octavo lugar y Gallos con 20, Santos y San Luis con 19, esperan un descalabro de estos conjuntos para pelear su lugar.

      Mientras que los Bravos sumaron su segundo empate en la jornada 14 al igualar (1-1) con los Rayos de Necaxa, ahora en su cancha y ante su afición volverán a intentar sacar su segunda victoria del torneo.

      El duelo entre Juárez vs. Querétaro esta pactado por disputarse empunto de las 19 horas en el Estadio Olímpico Benito Juárez y será trasmitido por canal 7, FOX One y FOX +.

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