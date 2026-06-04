Quiero dejar el tenis: Aryna S.

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Después de dejar escapar otra amplia ventaja con una actuación plagada de errores en Roland Garros, el abatimiento de la número uno del mundo Aryna Sabalenka fue abrumador y expresó que quisiera alejarse lo más posible de las canchas.

"Solo quiero dejar el tenis ahora mismo", manifestó Sabalenka después de desperdiciar una ventaja de un set y dos quiebres en la derrota por 3-6, 7-5, 6-0 ante Diana Shnaider en los cuartos de final el miércoles. "Veremos en unos días. Ojalá pueda volver a encarrilarme mentalmente".

La espera de Sabalenka por su primer título del Abierto de Francia continúa, pese a que la ganadora de cuatro torneos de Grand Slam ganaba 4-1 en el segundo set y estuvo a dos puntos de la victoria cuando sacaba para el partido con 5-4.

Lo que siguió fue un derrumbe total, ya que perdió 12 de los últimos 13 juegos ante una jugadora que hacía acto de presencia por primera vez en los cuartos de final de un Grand Slam. Sabalenka se vio cada vez más frustrada y abatida en las condiciones ventosas.

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Al igual que en su derrota ante Coco Gauff en la final del año pasado, cuando también ganó el primer set antes de venirse abajo con una avalancha de errores no forzado, esta caída le llevará un tiempo superar.

Sabalenka se quedó inmóvil y gritó con fuerza después de perder un punto para quedar 0-30 abajo en el sexto juego del set definitivo y, aunque salvó dos puntos de partido cuando estaba 0-40, perdió cuando envió un golpe a la red.

La rusa Shnaider enfrentará a continuación a Maja Chwalinska, la desconocidad polaca que prolongó su asombroso recorrido en Roland Garros al vencer 7-6 (3), 6-3 a Anna Kalinskaya, la 22da cabeza de serie.