Rancho la Estancia San Carlos toma la delantera

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El equipo Rancho la Estancia San Carlos, representante de San Luis Potosí, se convirtió en el mejor de la primera jornada de semifinales del Congreso y Campeonato Nacional Charro San Luis Potosí 2026, al conseguir una calificación de 335 puntos. La destacada actuación colocó a la escuadra potosina en el primer lugar de la clasificación y la dejó prácticamente con un pie en la gran final, a falta de una competencia semifinal.

La participación del conjunto comenzó con la cala de caballo de Marco Antonio Muñoz, quien sumó 37 puntos. Aunque no consiguieron unidades en piales, el equipo tuvo una buena actuación en colas, con 29 puntos de Andrés Fernández, 19 de Marco Antonio Muñoz y 31 de Roberto Alfonso Guerra. Posteriormente, Marcelo Veloz aportó 15 unidades en la monta de toro.

En la terna en el ruedo, la experiencia de Javier Flores se reflejó con un lazo de cabeza de 29 puntos, mientras que Daniel Roberto Pérez consiguió 30 unidades con el pial. En la monta de yegua, Omar Pérez sumó otros 11 puntos para mantener al equipo en la pelea por una calificación destacada dentro de la jornada de semifinales.

El momento más sobresaliente llegó con Karim Alejandro Aceves Sánchez, quien consiguió cinco manganas: tres a pie que aportaron 69 puntos y dos a caballo, con calificaciones de 21 y 23 unidades, respectivamente. La actuación se cerró con el paso de la muerte de Luis Andrés Chávez, quien logró 20 puntos en la primera vuelta, aunque el equipo recibió dos unidades de infracción durante el arreo. Con estos resultados, Rancho la Estancia San Carlos alcanzó los 335 puntos.

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