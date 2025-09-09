Regresa Alcaraz a la cima del ATP

NUEVA YORK.- Carlos Alcaraz regresó oficialmente al puesto número uno en el ranking de la ATP por primera vez en dos años, reemplazando el lunes a Jannik Sinner después de vencerlo en la final masculina del Abierto de Estados Unidos.

“Cuando logras los objetivos que te propones al inicio del año, se siente increíble”, señaló Alcaraz tras conquistar su segundo título en Flushing Meadows y su sexto trofeo de Grand Slam.

“Para mí, lograr eso una vez más... es un sueño”, añadió el español de 22 años.

En el ranking femenino, Amanda Anisimova subió cinco posiciones hasta alcanzar el mejor puesto de su carrera, el número cuatro.

Alcaraz subió del número dos y cambió lugares con Sinner gracias a una victoria 6-2, 3-6, 6-1, 6-4 ante el italiano en el estadio Arthur Ashe el domingo.

Sinner había mantenido el número uno desde que debutó allí en junio de 2024, una estancia de 65 semanas.

Alcaraz alcanzó por primera vez ese puesto en septiembre de 2022 a los 19 años, convirtiéndose en el número uno más joven en la historia de la ATP, al adjudicarse su primer campeonato de Grand Slam en el Abierto de Estados Unidos de ese año. Cedió ese ranking en septiembre de 2023.