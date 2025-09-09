Se perderá George Kittle varias semanas por lesión

SANTA CLARA, California.- La estrella de los 49ers de San Francisco, el ala cerrada George Kittle, se perderá al menos algunas semanas debido a una lesión en el tendón de la corva, y el estado del quarterback Brock Purdy para esta semana está en duda después de que se lesionara el hombro izquierdo y el dedo del pie en el partido inaugural de la temporada.

El entrenador Kyle Shanahan dijo que el equipo aún no ha decidido si colocará a Kittle en la lista de lesionados, lo que lo dejaría fuera por cuatro semanas, o si lo mantendrá en la lista activa en caso de que pueda regresar antes.

Shanahan también mencionó que el equipo todavía está esperando obtener más pruebas sobre la lesión en el hombro del receptor Jauan Jennings para determinar si necesita perder tiempo de juego. Una resonancia magnética no mostró problemas, pero Jennings aún necesitaba someterse a una tomografía computarizada.

El estado de Purdy sigue siendo incierto para esta semana, y Shanahan comentó que la lesión en el dedo del pie es más preocupante que la de su hombro no lanzador.

“No estamos seguros”, dijo Shanahan sobre el estado de Purdy para esta semana. “Tenemos que ver cómo sana y cómo avanza la semana”.

Purdy lideró una serie ganadora el domingo cuando lanzó un pase de touchdown de cuatro yardas a Jake Tonges con 1:34 por jugar en una victoria de 17-13. Completó 26 de 35 pases para 277 yardas con dos touchdowns y dos intercepciones.

Purdy se perdió dos juegos la temporada pasada por lesiones, quedando fuera de un juego por una lesión en el hombro derecho y otro por una lesión en el codo derecho.

Si Purdy no puede jugar esta semana en Nueva Orleans, los Niners recurrirían a Mac Jones. El exseleccionado de primera ronda por Nueva Inglaterra en 2021 firmó con San Francisco como agente libre en marzo.

Shanahan ha estado satisfecho con lo que ha visto de Jones, quien está de vuelta en forma después de perderse tiempo al final del campamento de entrenamiento por una lesión en la rodilla.

“Creo que se ha acostumbrado mucho a lo que hacemos”, dijo Shanahan. “Tuvo un pequeño contratiempo las últimas semanas en el campamento con la lesión que sufrió. Pero tuvo una buena semana de práctica la semana pasada, retomando justo donde lo dejó. Si tiene que jugar esta semana, liderará a los muchachos, los muchachos creerán en él y sé que hará su trabajo a un alto nivel”.

Kittle se lesionó en el segundo cuarto el domingo.

Tuvo cuatro recepciones para 25 yardas y un touchdown antes de la lesión.

Tonges lo reemplazó y tuvo las primeras tres recepciones de su carrera, incluyendo el touchdown ganador del partido.