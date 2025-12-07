logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

AKOPA

Fotogalería

AKOPA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Tigres elimina a Cruz Azul

La falla del ‘Toro’ y el gol de Brunetta le dieron el pase a los Felinos

Por El Universal

Diciembre 07, 2025 03:00 a.m.
A
Tigres elimina a Cruz Azul

México.- Juan Brunetta selló el destino. Tigres empató 1-1 con Cruz Azul y con el 2-2 global avanzó a la final, cumpliendo con la lógica que desde el primer capítulo los colocaba como favoritos.

La estrategia de Larcamón intentó romper el guion esperado. Sacrificó a José Paradela y a Charly Rodríguez para buscar sorpresa sobre el mediocampo felino. Y aunque por momentos La Máquina mostró un rostro atrevido, la estructura no resistió. Tigres esperó, midió y golpeó en el momento justo.

Al minuto 27, André-Pierre Gignac sirvió de tacón para habilitar a Brunetta, que definió ante Andrés Gudiño y apagó de un soplido el ímpetu cementero. El Volcán rugió, La Máquina se partió emocionalmente y el partido se volcó al territorio psicológico donde Tigres se mueve con naturalidad. Ahí comenzó la desesperación.

Para la segunda mitad, Tigres cerró el puño. Mejoró la posesión, aceleró donde debía. El penalti que pudo cambiar la historia se quedó en nada. El Toro Fernández falló desde los once pasos y Nahuel volvió a ser gigante.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Antes del silbatazo final, Sánchez Purata cometió un error y metió el balón en su propia puerta, dejando sin reacción a Nahuel. El tiempo ya no le dio a Cruz Azul.

Hoy Tigres es finalista y enfrentará a Toluca en una serie inédita. Cruz Azul, por su parte, ya piensa en la Intercontinental.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

ADSL Femenil se alista para el Clausura 2026
ADSL Femenil se alista para el Clausura 2026

ADSL Femenil se alista para el Clausura 2026

SLP

Romario Ventura

Max Verstappen consigue la pole
Max Verstappen consigue la pole

Max Verstappen consigue la pole

SLP

AP

Saldrá por delante de sus rivales por el título de F1, Lando Norris y Oscar Piastri

Messi e Inter Miami se coronan en MLS
Messi e Inter Miami se coronan en MLS

Messi e Inter Miami se coronan en MLS

SLP

El Universal

Se consagran campeones tras vencer a Vancouver en la final

SLP inicia fuerte en Mundial de Raquet
SLP inicia fuerte en Mundial de Raquet

SLP inicia fuerte en Mundial de Raquet

SLP

Romario Ventura

Los sanluisinos arrancaron con pie derecho en sus primeros duelos del torneo