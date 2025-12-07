Tigres elimina a Cruz Azul

México.- Juan Brunetta selló el destino. Tigres empató 1-1 con Cruz Azul y con el 2-2 global avanzó a la final, cumpliendo con la lógica que desde el primer capítulo los colocaba como favoritos.

La estrategia de Larcamón intentó romper el guion esperado. Sacrificó a José Paradela y a Charly Rodríguez para buscar sorpresa sobre el mediocampo felino. Y aunque por momentos La Máquina mostró un rostro atrevido, la estructura no resistió. Tigres esperó, midió y golpeó en el momento justo.

Al minuto 27, André-Pierre Gignac sirvió de tacón para habilitar a Brunetta, que definió ante Andrés Gudiño y apagó de un soplido el ímpetu cementero. El Volcán rugió, La Máquina se partió emocionalmente y el partido se volcó al territorio psicológico donde Tigres se mueve con naturalidad. Ahí comenzó la desesperación.

Para la segunda mitad, Tigres cerró el puño. Mejoró la posesión, aceleró donde debía. El penalti que pudo cambiar la historia se quedó en nada. El Toro Fernández falló desde los once pasos y Nahuel volvió a ser gigante.

Antes del silbatazo final, Sánchez Purata cometió un error y metió el balón en su propia puerta, dejando sin reacción a Nahuel. El tiempo ya no le dio a Cruz Azul.

Hoy Tigres es finalista y enfrentará a Toluca en una serie inédita. Cruz Azul, por su parte, ya piensa en la Intercontinental.