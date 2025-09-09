logo pulso
LORENA ¡UN GRAN AÑO MÁS DE VIDA!

LORENA ¡UN GRAN AÑO MÁS DE VIDA!

Todo un éxito carrera atlética de Cruz Roja

Por Romario Ventura

Septiembre 09, 2025 03:00 a.m.
A
Todo un éxito carrera atlética de Cruz Roja

Con la participación de más de 2,500 corredores, este domingo se llevó a cabo con gran éxito la Carrera Atlética de la Cruz Roja, evento que combinó deporte, convivencia familiar y solidaridad en los recorridos de 5 y 10 kilómetros realizados en el Parque Tangamanga I.

El ambiente fue de fiesta desde muy temprano, con atletas, equipos de running y familias completas que se sumaron a la causa, disfrutando de una mañana fresca ideal para correr. La carrera, que ya es una tradición en la ciudad, volvió a reunir a corredores experimentados y aficionados en un mismo escenario, demostrando la fuerza de la comunidad deportiva potosina

En la distancia de 10 kilómetros, los reflectores se los llevó Luis Michel Martínez, del Club Halcones, quien cruzó la meta en 37’09’’, seguido por Tomás López Segura, de Red Ambiental, con 37’56’’, y en tercer lugar Francisco Rafael Sifuentes, corredor libre, con 42’30’’.

En la rama femenil, la campeona fue Karen Leyva con tiempo de 49’50’’, mientras que Hellen González, de Retro Trotamundos, llegó en segundo con 50’40’’, y el tercer puesto fue para Patricia Juárez, de Trota Cerros, con 52’58’’.

En la distancia de 5 kilómetros, la rama varonil tuvo como ganador a Armando Ramírez Domínguez, del equipo Canchola, con un registro de 20’57’’, dejando en segundo lugar a Axel Salas, del Quintanilla Team, con 21’22’’, y en tercero a Christian Martínez, corredor libre, con 21’49’’.

