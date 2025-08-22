logo pulso
Violencia en Copa Sudamericana

Hubo disturbios en el partido entre Independiente y Universidad de Chile

Por EFE

Agosto 22, 2025 03:00 a.m.
A
Violencia en Copa Sudamericana

Buenos Aires.- Más de un centenar de aficionados chilenos fueron detenidos en la madrugada de este jueves por los graves incidentes en las gradas durante el encuentro entre Independiente y Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana, que dejaron más de una decena de heridos y desencadenaron la cancelación del partido.

Según un parte policial difundido este jueves, un total de 111 personas fueron aprehendidas por “atentado y resistencia a la autoridad, lesiones, lesiones graves y daños” por los incidentes en el estadio Libertadores de América ubicado en Avellaneda, provincia de Buenos Aires.

Los detenidos son todos de nacionalidad chilena con excepción de uno de nacionalidad argentina y otro cuya identidad y nacionalidad no han sido reveladas.

La última cifra de heridos difundida por las autoridades se elevó a 22, de los cuales dos se encuentran en grave estado y debieron ser operados.

Según la policía, uno de los heridos, de nacionalidad chilena, presenta una fractura de cráneo.

Los incidentes comenzaron sobre el final de la primera mitad, con el partido igualado a uno y un global de 2-1 en favor de los chilenos, cuando fanáticos del equipo visitante situados en una de las tribunas más altas del estadio comenzaron a lanzar butacas y trozos de la grada extraídos de la estructura hacia la parte baja, donde estaban hinchas del ‘Rojo’.

Aficionados de Independiente intentaron acercarse al sector visitante, lo que obligó al refuerzo de la seguridad con personal de Infantería, en paralelo con la evacuación de los hinchas chilenos.

Pese a los esfuerzos por contener la violencia, un grupo numeroso de hinchas locales logró acceder a la tribuna donde aún quedaba un puñado de aficionados de Universidad de Chile, que fueron violentamente atacados.

Según informó Conmebol, organismo rector del futbol sudamericano, el caso será derivado a los Órganos Judiciales de la institución para resolver qué decisión tomar tras la cancelación del partido, mientras que también se enviará toda la información de lo ocurrido a la Comisión Disciplinaria.

