Acusan a militares tras muerte de menores

QUITO.- La Fiscalía de Ecuador presentó el martes una acusación formal en contra de 17 militares, uno de ellos de alto rango , por la presunta desaparición forzada de cuatro menores que fueron hallados muertos en la ciudad portuaria de Guayaquil a finales de 2024.

Durante la audiencia, el fiscal del caso, Christian Farez, detalló las agresiones sufridas por los menores durante el tiempo que estuvieron en manos de una patrulla militar tras ser detenidos, para luego ser trasladados a la población cercana de Taura, 416 kilómetros al sur de la capital.

Los adolescentes, de entre 11 y 15 años, fueron maltratados verbal y básicamente, argumentó el representante del ministerio público, quien detalló que los militares los golpearon de forma violenta , los lanzaron del vehículo en que los transportaban, los desnudaron e incluso uno de los militares “se puso a boxear”, con uno de ellos.

Farez aseguró que un teniente coronel está implicado en calidad de cómplice porque posteriormente a la muerte de los adolescentes dirigió una operación para recoger la ropa de las víctimas, de lo cual no informó a la policía ni a la Fiscalía.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Este proceso ha registrado una serie de retrasos debido a recursos jurídicos presentados por los acusados, cinco de los cuales decidieron colaborar con la justicia para esclarecer el caso, un cambio de beneficios.