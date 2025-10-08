logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CELEBRAN 35 AÑOS DE PROFESIONISTAS

Fotogalería

CELEBRAN 35 AÑOS DE PROFESIONISTAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Colapsa edificio en Madrid; hay dos muertos

El inmueble se encontraba en proceso de renovación cuando sucedió la tragedia

Por AP

Octubre 08, 2025 03:00 a.m.
A
Colapsa edificio en Madrid; hay dos muertos

MADRID.- Un edificio en proceso de renovación se derrumbó el martes en el centro de Madrid, causando la muerte de dos trabajadores de la construcción y dejando a otros dos desaparecidos, informó el alcalde de la capital española, José Luis Martínez Almeida.

El alcalde informó que los servicios de emergencia y la policía habían recuperado el cadáver de un hombre y habían localizado el cuerpo de otra persona atrapada en los escombros.

El alcalde dijo que uno de los trabajadores desaparecidos era una mujer, pero que era demasiado pronto para saber el sexo del cuerpo localizado en las ruinas.

Otros tres trabajadores resultaron heridos, uno de los que sufrió una fractura en la pierna, cuando el piso superior del edificio de seis plantas se derrumbó y aplastó los pisos debajo de él alrededor de la 1 pm, dijo el alcalde.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La fachada permaneció en pie y aparentemente detuvo que la mayoría de los escombros llegaran a la calle. Los bomberos y la policía estaban utilizando perros rastreadores y drones para ayudar en las tareas de búsqueda.

La fachada del edificio estaba cubierta por una enorme lona verde que muchas veces usan las cuadrillas de construcción al renovar edificios antiguos.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Declara gobierno sirio alto al fuego
Declara gobierno sirio alto al fuego

Declara gobierno sirio alto al fuego

SLP

AP

Después de enfrentamientos nocturnos con combatientes kurdos en Alepo

Acusan a militares tras muerte de menores
Acusan a militares tras muerte de menores

Acusan a militares tras muerte de menores

SLP

AP

Colapsa edificio en Madrid; hay dos muertos
Colapsa edificio en Madrid; hay dos muertos

Colapsa edificio en Madrid; hay dos muertos

SLP

AP

El inmueble se encontraba en proceso de renovación cuando sucedió la tragedia

Guardia Nacional de Texas arriba a Illinois
Guardia Nacional de Texas arriba a Illinois

Guardia Nacional de Texas arriba a Illinois

SLP

AP

A pesar de la oposición de los gobernantes demócratas electos