Guardia Nacional de Texas arriba a Illinois

ELWOOD, Illinois.- Miembros de la Guardia Nacional de Texas se encontraron el martes en un centro de entrenamiento del Ejército en Illinois, la señal más visible hasta ahora del plan del gobierno del presidente Donald Trump de enviar tropas al área metropolitana de Chicago, a pesar de la vigorosa oposición de los gobernantes demócratas electos y de que existe una demanda judicial.

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, quien ha acusado al presidente Donald Trump de usar las tropas como “utilería política” y “peones”, no comentó sobre el desarrollo por el momento.

The Associated Press observó a personal militar con uniformes y el parche de la Guardia Nacional de Texas en el Centro de la Reserva del Ejército de Estados Unidos en Elwood, a 88 kilómetros (55 millas) al suroeste de Chicago. Camiones marcados con Servicios de Emergencia ante Desastres entraban y salían, dejando inodoros portátiles y otros suministros. Se instalarán remolques en filas.

La misión exacta no estaba clara hasta el momento, aunque el gobierno de Trump tiene una operación de inmigración en la tercera ciudad más grande del país, y los manifestantes se han reunido con frecuencia en un edificio de inmigración afuera de la ciudad en Broadview. El presidente ha descrito repetidamente a Chicago en términos hostiles, llamándola un “infierno” de crimen, aunque las estadísticas policiales muestran caídas significativas en la mayoría de los delitos, incluidos los homicidios.

La intención de Trump de desplegar el ejército en suelo estadounidense a pesar de la oposición local ha desencadenado un conflicto con los gobernadores de estados demócratas. Illinois y Chicago están instalando a un juez federal para que pueda intervenir.