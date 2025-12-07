Alto al fuego, en punto crítico

Doha. Qatar.- El primer ministro de Qatar dijo el sábado que el alto al fuego en Gaza ha alcanzado un “punto crítico” mientras su primera fase llega a su fin, con los restos de un único rehén israelí aún por ser entregados por los insurgentes.

El jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani dijo en una conferencia en la capital del emirato que los mediadores internacionales, encabezados por Estados Unidos, están trabajando “para forzar el avance” hacia la segunda fase con el objetivo de consolidar el acuerdo.

“Lo que acabamos de hacer es una pausa”, afirmó en el Foro de Doha. “No podemos considerarlo aún un alto al fuego”.

Añadió: “El alto al fuego no puede completarse a menos que haya una retirada total de las fuerzas israelíes, se restablezca la estabilidad en Gaza, y la gente pueda entrar y salir, que no es el caso hoy en día”.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Aunque el alto al fuego detuvo los intensos combates en la guerra de dos años, funcionarios de salud del sitiado enclave dicen que más de 360 palestinos han muerto por fuego israelí desde que la entrada en vigor de la tregua el 10 de octubre.

En un nuevo episodio de violencia, dos palestinos fallecieron en un ataque aéreo israelí en el noroeste de la Ciudad de Gaza, de acuerdo con el Hospital Shifa.

La segunda fase del plan de paz no ha comenzado. Incluye el despliegue de una fuerza de seguridad internacional en la Franja, la formación de un nuevo gobierno tecnocrático para el territorio, el desarme de Hamás y una eventual retirada de las fuerzas israelíes del enclave.

El primer ministro de Qatar dijo que incluso la próxima fase debería ser “temporal” y que la paz en la región solo podrá alcanzarse con el establecimiento de un Estado palestino, algo a lo que el gobierno conservador de Israel se opone.

“Resolver únicamente lo que ha ocurrido en Gaza, la catástrofe ocurrida en los últimos dos años, no es suficiente”, declaró. “Este conflicto tiene una raíz. Y este conflicto no solo tiene que ver con Gaza”.

“Se trata de Gaza. Se trata de Cisjordania. Se trata de los derechos de los palestinos a tener su propio Estado. Esperamos poder trabajar con el gobierno estadounidense para lograr este objetivo”, añadió.