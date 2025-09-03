Talibanes buscan sobrevivientes tras fuerte terremoto

JALALABAD, Afganistán.- Naciones Unidas advirtió el martes de un aumento exponencial en el número de muertes tras un terremoto en el este de Afganistán mientras que el gobierno talibán informó que la cifra de decesos rebasó los 1.400 el martes, con más de 3.000 personas heridas.

Las cifras proporcionadas por Zabihullah Mujahid, portavoz del gobierno, eran sólo para la provincia de Kunar.

El terremoto de magnitud 6,0 del domingo por la noche azotó varias provincias y causó extensos daños. Arrasó con poblados y dejó a personas atrapadas bajo los escombros de casas construidas con ladrillos de barro y madera, las cuales no pudieron soportar el impacto.

El terreno accidentado dificulta los esfuerzos de rescate y distribución de ayuda, obligando a las autoridades a lanzar en paracaídas a decenas de comandos para evacuar a los heridos de lugares donde los helicópteros no pueden aterrizar.

La agencia de ayuda Save the Children dijo que uno de sus equipos caminó más de 19 kilómetros (12 millas) para llegar a poblados que quedaron aislados por deslizamientos de rocas, llevando equipo médico en sus espaldas con la ayuda de miembros de la comunidad.

Una réplica de magnitud 5,2 cerca del epicentro del terremoto del domingo sacudió la zona el martes, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. No hubo informes inmediatos de daños.

Indrika Ratwatte, coordinador residente de la ONU para Afganistán, dijo que los rescatistas están en una “carrera contra el tiempo” para llegar a la devastada zona montañosa. En una rueda de prensa en Ginebra, advirtió el martes de un aumento en el número de víctimas.

“No podemos permitirnos olvidar a la gente de Afganistán que enfrenta múltiples crisis, múltiples choques, y la resiliencia de las comunidades ha sido saturada”, dijo Ratwatte, mientras instaba a la comunidad internacional a dar un paso adelante.

“Estas son decisiones de vida o muerte mientras corremos contra el tiempo para llegar a la gente”, agregó.