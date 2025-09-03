Condena justicia boliviana a sacerdotes españoles

LA PAZ, Bolivia.- Un tribunal de Bolivia condenó el martes a un año de prisión a dos sacerdotes españoles ancianos por encubrimiento de abusos sexuales contra más de 85 menores cometidos hace décadas por el cura Alfonso Pedrajas en un escándalo que sacudió a la Iglesia católica en el país andino.

El juez en la región central de Cochabamba, Samuel Vargas, impuso la pena a los padres jesuitas Marcos Recolons, de 81 años, y Ramón Alaix, de 83 años, quienes escucharon el fallo en forma virtual. Los sacerdores también tienen que cumplir con una reparación por daños civiles a las víctimas.

Este juicio tiene relación con la revelación en abril del 2023 de un diario personal en el que el sacerdote español Pedrajas reconocía los abusos contra los menores entre 1972 y 2000. Pedrajas murió en 2009.

Aunque el caso contra Pedrajas quedó extinto por su deceso, el Ministerio Público y la Procuraduría — que representan al Estado boliviano — siguieron investigando nuevas denuncias contra otros clérigos que afloraron tras crearse una comisión especial luego de la revelación del diario del religioso español.

“Fueron hallados culpables en un juicio histórico”, reacionó vía telefónica a The Associated Press Pedro Lima, vocero de la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes de los abusos clericales.

Lima, un ex seminarista jesuita boliviano, estuvo presente en el juicio con otras víctimas, aseguró que los acusados por “su avanzada edad obtuvieron la pena mínima” y que es posible que ni siquiera vayan a la cárcel, pero estaba conforme.

“Pedrajas hizo daño a muchos niños y menores en Juan XXIII”, dijo Lima en referencia a un colegio en un barrio de Cochabamba.