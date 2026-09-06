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Ataque guerrillero mata a tres militares

Por AP

Septiembre 06, 2026 03:00 a.m.
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Ataque guerrillero mata a tres militares
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      Bogotá, Col.- Un ataque con explosivos lanzados desde drones y posterior combate en un recinto militar en el noreste de Colombia deja hasta el momento tres uniformados muertos y cuatro heridos, informó el sábado el Ejército. Las autoridades atribuyeron el hecho a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

      El ataque se produjo la noche del viernes en la unidad militar del municipio de Ocaña, en el departamento del Norte de Santander, fronterizo con Venezuela. Dos soldados murieron en el acto y otra falleció pese a recibir atención médica, señaló la institución militar en el último reporte en la red social X.

      El presidente colombiano Abelardo de la Espriella condenó la agresión y en un mensaje publicado en X dijo que "por cada policía o soldado que asesinen, haremos caer sobre los criminales todo el peso y toda la fuerza legítima del Estado".

      El hecho comenzó con el impacto de explosivos lanzados desde drones al interior de la guarnición, tras lo cual se produjo un combate en el exterior, mientras un pelotón buscaba asegurar el perímetro, precisó el informe militar.

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      El Ministerio de Defensa colombiano informó que se ha desplegado un operativo en la zona para proteger a la población y advirtió que aplicara una nueva estrategia para el Catatumbo que acabe con "la maquinaria criminal del ELN".

      La región del Catatumbo abarca parte de los departamentos del Norte de Santander y del César. Ahí operan el ELN, alzado en armas desde 1964, y facciones disidentes de la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que no se acogieron a un acuerdo de paz firmado hace una década.

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