Atropella y mata a dos en Corea del Sur

Seúl, Corea del Sur.- Un camión arrolló a peatones en un mercado al aire libre en Corea del Sur el jueves, matando a dos personas e hiriendo a 18.

Las dos personas fueron declaradas muertas en un hospital tras el incidente poco antes de las 11 de la mañana en la ciudad de Bucheon, cerca de la capital, Seúl.

Nueve personas sufrieron heridas graves entre las 18 que resultaron heridas, declaró el gobierno municipal de Bucheon, señalando que no estaba claro de inmediato si alguna de las lesiones ponía en peligro la vida.

La policía está interrogando al conductor del camión, un hombre no identificado de unos 60 años, quien no estaba bajo la influencia del alcohol o drogas.

Park Geum-cheon, un funcionario de la estación de bomberos de Bucheon, apuntó que los testigos informaron a los investigadores que el vehículo inicialmente retrocedió unos 28 metros antes de avanzar 150 metros, atropellando a peatones en el camino.

El conductor afirmó que su vehículo había fallado, dijo, y las autoridades estaban revisando las grabaciones de las cámaras de seguridad.

Las fotos de la escena muestran al camión incrustado en un escaparate en medio de un revoltijo de escombros, incluyendo cajas volcadas, ropa y letreros rotos.