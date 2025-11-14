Incendian una mezquita en Cisjordania

Jerusalén.- Colonos israelíes incendiaron la mezquita Hajja Hamida, ubicada entre las localidades de Deir Istiya y Kafr Haris, en la gobernación de Nablus (Cisjordania ocupada), durante la madrugada del jueves, y escribieron eslóganes racistas en sus paredes, informó la agencia de noticias palestina, Wafa.

La rápida intervención de los residentes, después de que los colonos vertieran materiales inflamables a la entrada de la mezquita, evitó que el fuego se propagara por todo el edificio, según cuenta a Wafa la activista Nazmi al Salman.

La misma activista relata que los colonos pintaron eslóganes racistas en las paredes de la mezquita con mensajes contra los árabes y musulmanes.

Este incidente llega después de que otro grupo de colonos lanzara un ataque a gran escala contra instalaciones industriales y agrícolas cerca de la ciudad de Beit Lid (norte de Cisjordania) provocando grandes incendios e hiriendo a varios palestinos.

Además, en los días anteriores también se registraron ataques de colonos contra varias de las aldeas de la muy castigada comunidad de Masafer Yatta (sur de Hebrón).

La ONU documentó 536 ataques de colonos en octubre en diferentes puntos de Cisjordania -la cifra más alta desde que inició sus registros en 2013-.