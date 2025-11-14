Cientos de evacuados por fuga de amoniaco

Weatherford, Oklahoma.- Un camión cisterna emitió un gas peligroso en el estacionamiento de un hotel de una pequeña ciudad de Oklahoma, obligando a cientos de residentes a evacuar y llevar a otros al hospital, informaron autoridades el jueves.

Las autoridades levantaron una orden de refugio en el lugar el jueves por la mañana, horas después de que bomberos con máscaras de gas eran de puerta en puerta en Weatherford, despertando a las personas y diciéndoles que se eran debido a los vapores de amoníaco anhidro.

El hospital local trató a 36 personas en su sala de emergencias, señaló Darin Farrell, presidente del Hospital Regional de Weatherford. Una persona fue ingresada en buen estado y 10 fueron llevados a hospitales en Oklahoma City, dijo. No conocía las condiciones de aquellos que fueron trasladados.

Al menos 500 a 600 personas estaban en un refugio en la mañana del jueves, pero otras recibieron órdenes de permanecer en el lugar, según dijeron las autoridades.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El conductor del camión lo había estacionado detrás del Holiday Inn para conseguir una habitación allí. La causa parece ser una falla mecánica en una válvula o un sello defectuoso.