Brutal ataque pandilleril

Saint-Marc, Haití.- Bandas fuertemente armadas atacaron la región central de Haití durante el fin de semana, matando a hombres, mujeres y niños mientras incendiaban casas y obligaban a los sobrevivientes a huir.

La policía hizo llamadas de emergencia pidiendo refuerzos, afirmando que el 50% de la región de Artibonite había caído bajo el control de las bandas tras los ataques a gran escala que tuvieron como ciudades objetivo como Bercy y Pont-Sondé.

La mayor parte de la fuerza policial de Haití y los policías kenianos que lideran una misión respaldada por la ONU para ayudar a repeler a las bandas están en la capital, Puerto Príncipe, que en sí misma está en gran parte controlada por bandas.

Guerby Simeus, un funcionario de Pont-Sondé, dijo el lunes a The Associated Press por teléfono que había confirmado casi una docena de muertes, incluyendo una madre y su hijo y un empleado del gobierno local.

“Las bandas todavía están en Pont-Sondé”, señaló, destacando que no han llegado más policías.

Muchos sobrevivientes huyeron a la ciudad costera de Saint-Marc, donde cientos de personas enfurecidas exigieron el lunes que el gobierno tomó medidas contra las bandas que han atacado repetidamente la región central de Haití.

Por su parte Charlesma Jean Marcos, un activista político, señaló que la banda anunció la semana pasada que iban a invadir el área, y que alertaron a las autoridades sin éxito.

“Por ahora, las únicas personas que realmente están luchando (contra la banda) son el grupo de autodefensa”, afirmó. “Un país no puede funcionar así”.