Casos de ébola suman 7 en Kenia; varios médicos

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Nairobi, Kenia.- Tres trabajadores de salud kenianos dieron positivo a ébola tras atender el primer caso confirmado del país.

Otra persona vinculada al primer caso de ébola también dio positivo mientras estaba en cuarentena, lo que elevó a siete el número total de infecciones.

El ministerio indicó que los cuatro nuevos pacientes estaban aislados y recibiendo atención. Los otros dos pacientes se encontraban en condición estable. El primer paciente murió el 5 de octubre, días después de llegar a Kenia desde la República Democrática del Congo, donde un brote ha causado la muerte de al menos 4,300 personas desde mayo, lo que representa casi la mitad de todos los casos confirmados allí.

El brote involucra el virus del ébola tipo Bundibugyo, para el cual no hay una vacuna ni un tratamiento aprobados.

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El ministerio señaló que se identificó a unas 130 personas que estuvieron en contacto con el primer paciente, un hombre keniano de 40 años. De ellas, 128 estaban en cuarentena y a dos se les estaba localizando.

Kenia ha reforzado los controles de detección y ha creado una línea telefónica de emergencia para cualquier persona que sospeche que pudo haber estado en contacto con un paciente.