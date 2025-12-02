Catástrofe por la lluvia no termina en sudeste asiático

Padang Sidempuan, Indonesia.- Más de 800 personas siguieron desaparecidas el lunes tras las devastadoras inundaciones que mataron a más de 1.000 personas la semana pasada en Indonesia, Sri Lanka y Tailandia, al tiempo que el presidente indonesio instaba a tomar más medidas para enfrentar el cambio climático.

Las inundaciones y aludes de tierra mataron al menos a 604 personas en Indonesia, 366 en Sri Lanka y 176 en Tailandia, dijeron las autoridades.

Durante su visita a las zonas afectadas, el presidente indonesio Prabowo Subianto prometió reconstruir la infraestructura en el lugar. Algunas áreas seguían inaccesibles, con carreteras dañadas y líneas de comunicación caídas. Los residentes dependían de los suministros entregados desde aeronaves.

Al menos 464 personas en Indonesia estaban desaparecidas. Las inundaciones provocaron el desplazamiento de 290.700 personas en las provincias de Sumatra del Norte, Sumatra Occidental y Aceh, informó la Agencia Nacional de Gestión de Desastres.

Las autoridades de Sri Lanka indicaron que los rescatistas estaban buscando a 367 personas desaparecidas. Aproximadamente 218.000 personas estaban alojadas en refugios temporales después de haber sido afectadas por las lluvias torrenciales.

En Tailandia, el primer lote de pagos de compensación se distribuirá el lunes, comenzando con 239 millones de baht (7,4 mdd) para 26.000 personas, dijo el portavoz del gobierno, Siripong Angkasakulkiat. Agregó que las autoridades están trabajando para restaurar la infraestructura, incluyendo agua y electricidad, donde las inundaciones severas afectarán a 3,9 millones de personas.