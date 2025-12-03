Comparte León XIV reflexión sobre cónclave

A BORDO DEL AVIÓN PAPAL.- El papa León XIV compartió el martes por primera vez lo que pensaba cuando los votos comenzaron a favorecerle en el cónclave que lo eligió, diciendo que se resignó a lo inevitable y dejó el resto en manos de Dios.

“Respira hondo. Dije ‘Aquí vamos, Señor. Tú estás a cargo y tú guías el camino’”, dijo León a los periodistas durante una amplia conferencia de prensa a bordo del avión que lo llevó de regreso de su primer viaje como papa a Turquía y Líbano.

El pontífice respondió preguntas durante media hora, contestando con facilidad en inglés, español e italiano sobre distintos temas de la iglesia y de las noticias internacionales. Dio indicios de haber sostenido discusiones tras bambalinas sobre Hezbollah e Israel en el Líbano, instó al diálogo en lugar de amenazas militares de Estados Unidos sobre Venezuela y habló sobre sus esperados futuros viajes a África y América del Sur, entre otros temas.

Fueron sus comentarios sobre el cónclave y su curva de aprendizaje papal los que arrojaron nueva luz sobre León como persona y lo que lo motiva. Después de mostrarse tímido con los medios al inicio de su pontificado, sus respuestas mostraron que ahora está más cómodo.

