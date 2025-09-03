Convoca Israel a miles de reservas

DEIR AL-BALAH, Franja de Gaza.- Israel comenzó a movilizar el martes a decenas de miles de reservistas y repitió sus advertencias de evacuación como parte de su plan para ampliar su ofensiva sobre la Ciudad de Gaza, lo que ha generado oposición a nivel nacional y condena en el extranjero.

El llamado a filas, anunciado el mes pasado, se produce mientras las fuerzas terrestres y aéreas avanzan y persiguen más objetivos en el norte y centro de Gaza, atacando partes de Zeitoun y Shijaiyah, dos barrios del oeste de la Ciudad de Gaza que las fuerzas israelíes han invadido repetidamente durante la guerra de casi dos años contra los milicianos del grupo Hamás.

Zeitoun, que llegó a ser el barrio más grande de la Ciudad de Gaza con mercados, escuelas y clínicas, se ha transformado en el último mes. Ahora se ven calles vacías y edificios reducidos a escombros, para convertirse en lo que el ejército de Israel designó la semana pasada una “zona de combate peligrosa”.

Israel dice que la Ciudad de Gaza sigue siendo un bastión de Hamás, donde los rebeldes tienen una vasta red de túneles, a pesar de múltiples incursiones durante la guerra. También es uno de los últimos resguardos en la franja norte, donde cientos de miles de civiles se refugian, enfrentando la doble amenaza del combate y la hambruna.

Algunos reservistas se niegan a servir de nuevo y acusan al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de prolongar la guerra con fines políticos en lugar de llegar a un acuerdo de rehenes con Hamás. El político ha dicho que la guerra continuará hasta que todos los rehenes sean devueltos y Hamás se rinda.

“Enfrentamos la etapa decisiva”, dijo Netanyahu en un mensaje en video dirigido a las tropas. “Con la ayuda de Dios, juntos ganaremos”.

Ataques mortales en la Ciudad de Gaza

Israel repitió el martes advertencias hechas a los palestinos que permanecen en la Ciudad de Gaza, sin convencerse de que otro desplazamiento los mantendrá a salvo.