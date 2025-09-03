Desliz de tierra arrasa un pueblo en Sudán

EL CAIRO, Egipto.- Un deslizamiento de tierra arrasó con un pueblo en la región occidental de Darfur, en Sudán, y se estimaba que había matado a unas 1.000 personas en uno de los desastres naturales más mortales en la historia reciente del país africano, informó un grupo rebelde que controla el área el lunes por la noche.

El pueblo de Tarasin quedó “completamente arrasado”, afirmó el Ejército-Movimiento de Liberación de Sudán, que pidió ayuda a la ONU y a grupos de ayuda internacional para recuperar los cuerpos.

La tragedia ocurrió el domingo en el pueblo, ubicado en las montañas de Marrah, en Darfur Central, después de días de intensas lluvias.

“Información inicial indica la muerte de todos los residentes del pueblo, estimados en más de mil personas. Solamente una persona sobrevivió”, decía el comunicado.

Abdel-Wahid Nour, el líder del grupo, hizo un llamado el martes para obtener ayuda internacional. “La escala y magnitud del desastre son inmensas y desafían la descripción”, dijo.

El Consejo Soberano gobernante en Jartum lamentó “la muerte de cientos de residentes inocentes” en el deslave en las montañas de Marrah. En un comunicado, dijo que se habían movilizado “todas las capacidades posibles” para asistir a la región.

Imágenes compartidas por el medio Marrah Mountains mostraron un área allanada entre cadenas montañosas y un grupo de personas buscando en la zona.

Luca Renda, el coordinador humanitario de la ONU en Sudán, dijo que estaba “profundamente entristecido” por el alud reportado, agregando que fuentes locales indicaron que “entre 300 y 1.000 personas pueden haber perdido la vida”. Agregó que la ONU y sus socios se estaban movilizando para apoyar a las comunidades afectadas en el lugar.

Una red de emergencia local, que ha estado brindando apoyo a comunidades en todo Sudán durante la guerra, dijo que sus equipos recuperaron al menos nueve cadáveres el martes. Los equipos de búsqueda enfrentaban desafíos para llegar al área debido al mal tiempo y la falta de recursos, agregó.

Tragedia sin precedentes

Al-Amin Abdallah Abbas, un agricultor de Ammo —un conjunto de aldeas que incluye Tarasin— dijo que la zona ha registrado semanas de intensas lluvias, siendo Tarasin una de las más afectadas.

Dijo que los líderes tribales y comunitarios en áreas cercanas han movilizado esfuerzos para recuperar y enterrar a las víctimas.

“El pueblo y su gente desaparecieron”, dijo. “Es una tragedia sin precedentes”.

Mohamed Abdel-Rahman al-Nair, un portavoz del Ejército-Movimiento de Liberación de Sudán, dijo a Associated Press que el pueblo donde ocurrió el deslizamiento de tierra es remoto y accesible sólo a pie o en burros.

El pueblo de Tarasin está ubicado en las montañas centrales de Marrah, un área volcánica con una altitud de más de 3.000 metros (9.840 pies) en su punto más alto. La cadena montañosa, designada como patrimonio de la humanidad, es conocida por tener una temperatura más baja y más precipitaciones que las áreas circundantes, según UNICEF. Se encuentra más de 900 kilómetros (560 millas) al oeste de la capital del país, Jartum.