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Fuego mortal en centro turístico de Bangladesh

Por AP

Octubre 18, 2026 03:00 a.m.
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Fuego mortal en centro turístico de Bangladesh
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      Daca, Bangladesh.- El incendio devoró un complejo turístico de playa en el sureste de Bangladesh el sábado y dejó 10 muertos y cuatro heridos, según informó un funcionario.

      El incendio se desató en Tuptup Resto and Resort, en Inani, en el distrito de Cox´s Bazar, un destino popular entre los turistas nacionales, explicó Syed Mohammad Morshed Hossain, subdirector adjunto del Servicio de Bomberos y Defensa Civil del distrito. El complejo está ubicado cerca de la bahía de Bengala. El fuego se propagó rápidamente por el complejo de madera de tres pisos. 

      Talha Bin Jasim, portavoz del Departamento de Bomberos y Defensa Civil de Bangladesh, informó que entre los fallecidos se encontraban cinco mujeres y un niño de 5 años. La mayoría de las víctimas eran de Dhaka. Aún no se han identificado los otros cuatro cuerpos hallados.

      Sultanul Afreen Junaid, jefe del Departamento de Bomberos y Defensa Civil de Bangladesh, declaró en una conferencia de prensa en Dhaka que el complejo turístico de Tuptup carecía de medidas de seguridad contra incendios adecuadas.

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      Según el señor Junaid, ningún organismo gubernamental aprobó la construcción de este complejo turístico.

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